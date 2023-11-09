عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد شهداء الاشتباكات في جنين إلى 9 فلسطينيين

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء 9 أشخاص وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم ، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى النفير العام وحمل السلاح والاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار على مخيم جنين.

وقالت حركة حماس في بيان لها "ندعو كل من يستطيع حمل السلاح إلى النفير لفك الحصار عن مخيم جنين والاشتباك مع جيش الاحتلال الفاشي، وتصعيد المقاومة معه بكل الأشكال والأدوات المتاحة".

وأضافت حماس: "الاحتلال الذي يتجرع الهزيمة في غزة، سيتجرعها أيضاً في جنين القسام، ولن يفلح في كسر إرادة شعبنا من غزة إلى الضفة الغربية، فالمقاومة روح تسري فينا وفي شعبنا المرابط وسنبقى نلاحق المحتلين حتى النصر والتحرير".

وأفادت وسائل إعلامية فلسطينية، بوقوع اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم جنين.

ومن جانبه قال مدير مستشفى جنين الحكومي مصطفى حمارشة، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى بهدف إيقاع أكبر ضرر بالمصابين.

ارتفاع عدد الشهداء احتلال الاسرائيلي الصحة الفلسطينية الشعب الفلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية: مصر تطالب بوقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة

في مؤتمر باريس.. وزير الخارجية: مصر تدين حصار وتشريد مليون فلسطيني

الرئيس التركي يلتقي نظيره الإيراني في أوزبكستان.. ماذا دار بينهما؟

الطائرة الإغاثية الأولى للشعب الفلسطيني تغادر السعودية إلى مطار العريش الدولي

صحف السعودية..مغادرة الطائرة الإغاثية الأولى إلى غزة..بوتين يصل إلى كازاخستان..تراجعت أسعار النفط رغم خفض أوبك+ للإمدادات

أردوغان: إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة

لهذا السبب.. مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة يعلن إغلاقها

غير عادل ومتحيز.. تركيا تنتقد تقرير الاتحاد الأوروبي حول طلب عضويتها

ترشيحاتنا

الوصول قرب مستشفى الشفاء.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن التوغل بغزة

حكومة قطاع غزة تشن هجوما لاذعا على الأونروا

كارثة تهدد كييف.. خلاف كبير بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني بعد اعترفات صادمة

ماسكة الدوف.. أصالة فى بروفات حفل روائع بليغ حمدي

600 مليون دولار أسبوعيا.. الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب

وصف حماس بالإرهاب.. غضب اتحاد كرة القدم الإسرائيلي بسبب إيقاف حساب لاعبه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

فيديو

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ