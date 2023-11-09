تعرف على موعد عرض الفيلم المصري بعيدًا عن النيل في أمريكا

يشهد الفيلم الوثائقي بعيدًا عن النيل للمخرج شريف القطشة عرضه الأول في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك يوم السبت 18 نوفمبر الساعة 2 مساءً في سينما دي سي تي في فايرهاوس في مدينة نيويورك، وسيعقب العرض مناقشة مع المخرج، وسيحصل على عرض آخر يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الساعة 7 مساءً.



جوائز فيلم بعيدا عن النيل

حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي، والجائزة الفضية لأفضل فيلم طويل في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما حصل على جائزة الامتياز الاستثنائي من مهرجان أطباء بلا حدود السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان طرابلس السينمائي في لبنان، ومهرجان ميتا السينمائي في الإمارات، ومهرجان أيام الفيلم العربي في النرويج، ومهرجان الفيلم الإفريقي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الصعيد النقدي كتب موقع سكرين دايلي "لقد قام شريف القطشة بتجميع فيلم وثائقي ترفيهي بالكامل، وفي كثير من الأحيان يبعث على البهجة." فيما أثنى محمود مجدي على الفيلم ومخرجه "نجح القشطة في تحويل تلك الرحلة الغنائية إلى منتج بصرى رائع، يمعن في التفاصيل اليومية للرحلة، بكل قفشاتها وتوترها وطرائفها، وخناقاتها، بمتعة الحفلات وإرهاق السفر المستمر، والبروفات التي لا تنتهى باختلاف الثقافات ومفارقات اللغة والرغبة في النجاح في بلد غريب عنهم تمامًا."

قصة فيلم بعيدا عن النيل

في فيلم بعيدًا عن النيل يلجأ ١٢ موسيقيًا من ١١ دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجًا للتعاون يتجاوز الحدود والخلافات. وخلال جولة في الولايات المتحدة الأمريكية، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.

الفيلم من إخراج وتصوير شريف القطشة، وبطولة محمد أبو ذكري (مصر)، مايكل بازيبو (أوغندا)، نادر الشاعر (مصر)، آسيا مدني (السودان)، عادل ميخا (النوبة)، كاسيفا موتوا (كينيا)، أحمد عمر (إريتريا، إثيوبيا)، صليب فوزي (مصر)، إبراهيم فانوس (إريتريا)، ديف أوتيينو (كينيا)، ستيفن سوغو (بوروندي)، سيلامنيش زيميني (إثيوبيا)، وإنتاج شريف القطشة (قطشة فيلمز) وكريستوفر ماكيلروين (The American Vicarious) ومونتاج شريف القطشة وبيير هايبرر، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

شريف القطشة

شريف القطشة وُلد في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشأ في القاهرة، ويعيش حاليًا بين القاهرة ونيويورك. في عام 2013، عرض القطشة فيلمه الوثائقي الطويل الثالث "القيادة في القاهرة"، والذي حصل على جائزة أفضل فيلم من العالم العربي في مهرجان أبوظبي السينمائي 2013، وجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان نيويورك للفيلم الوثائقي، وتنويه خاص في مهرجان أوبن سيتي للأفلام الوثائقي في لندن في العام نفسه.كان القطشة أيضًا هو مصور لفيلم (Cairo Garbage (2009 للمخرجة ميكالا كروغ وعمل في Cities On Speed.

شارك في إخراج فيلم "مصر: نحن نراقبك" (2007)، الذي يدور حول سياسات ما قبل الثورة في مصر، من خلال عيون مجموعة النشطاء Shayfeen.com، كجزء من سلسلة "لماذا الديمقراطية".

حصل فيلمه الوثائقي الأول "Butts Out"، الذي كان يدور حول خمسة مدخنين وكفاحهم للإقلاع عن التدخين، على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان نيو إنجلاند للسينما والفيديو لعام 2006.