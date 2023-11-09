حماة الوطن يرحب بدعوة السيسي لتوجيه الدعم المخصص للحملة الانتخابية لصالح فلسطين

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي الثاني اليوم، بأن المرشح الرئاسي وجه بتخفيض الدعاية الانتخابية في ظل ما تشهده البلاد من ظروف استثنائية.

وأكد الحزب فى بيان صحفى له ، استجابته لدعوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتوجيه التبرعات التي كان مقررا تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات مؤسسات المجتمع المدني، وبينها حياة كريمة لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة، ودعما لفلسطين.

وأشار الحزب إلى أنه كان في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية منذ البداية، بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي، والمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي في توجيه قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي فلسطين.

وفي ذات السياق أشاد حزب حماة الوطن، بما تم إعلانه خلال مؤتمر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بشأن تجميع كافة مطالب الجهات والهيئات والنقابات المختلفة وغيرها في وثيقة لتسليمها للمرشح الرئاسي.

كما عبر الحزب عن تقديره لجهود الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، بعد تنظيم لقاءات متعددة مع عدد كبير من الجهات المختلفة وصلت نحو 75 لقاءا بينهم 3 زيارات خارجية.