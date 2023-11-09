عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يرحب بدعوة السيسي لتوجيه الدعم المخصص للحملة الانتخابية لصالح فلسطين

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي الثاني اليوم، بأن المرشح الرئاسي وجه بتخفيض الدعاية الانتخابية في ظل ما تشهده البلاد من ظروف استثنائية.

وأكد الحزب فى بيان صحفى له ، استجابته لدعوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتوجيه التبرعات التي كان مقررا تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات مؤسسات المجتمع المدني، وبينها حياة كريمة لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة، ودعما لفلسطين.

وأشار الحزب إلى أنه كان في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية منذ البداية، بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي، والمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي في توجيه قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي فلسطين.

وفي ذات السياق أشاد حزب حماة الوطن، بما تم إعلانه خلال مؤتمر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بشأن تجميع كافة مطالب الجهات والهيئات والنقابات المختلفة وغيرها في وثيقة لتسليمها للمرشح الرئاسي.

كما عبر الحزب عن تقديره لجهود الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، بعد  تنظيم لقاءات متعددة مع عدد كبير من الجهات المختلفة وصلت نحو 75 لقاءا بينهم 3 زيارات خارجية.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن قطاع غزة فلسطين المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من زيلينسكي بشأن الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا

دمـ ار كبير.. لقطات من القصف الإسرائيلي على مستشفى النصر للأطفال بغزة

العراق.. ضربة صاروخية تستهدف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد

للحامل.. طرق فعالة للتخلص من الكحة| تعرفِ عليها

عقب طوفان الأقصى| السعودية تعلق على التطبيع مع إسر.ائيل.. وهل تستخدم النفط كسلاح لوقف الحرب؟

ننشر توصيات اجتماع القاهرة السابع لرؤساء المحاكم الدستورية ‏الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

فيديو

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ