عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Vivo الجديد يتحدى بمواصفاته أفضل هواتف الفلاجشيب

Vivo iQOO 12 Pro
Vivo iQOO 12 Pro

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، لصناعة الهواتف الذكية، النقاب رسميا عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة ضمن علامتها الفرعية iQoo، التي تأتي بمواصفات وإعدادات تقدمها الشركة ضمن فئة الفلاجشيب.

وتتضمن السلسلة هاتفين أساسيين، هما Vivo iQOO 12 وVivo iQOO 12 Pro، يركز الطراز الأخير على الألعاب، فهو يتميز بمعالج قوى إلى جانب وحدة كاميرا خلفية كبيرة للغاية مرتفعة إلى الأعلى.

 

هواتف تحصل على Android 14 من فيفو.. القائمة الكاملة

ببطارية عملاقة.. فيفو تطلق هاتف جديد للشباب بـ6322 جنيه

 

سعر ومواصفات Vivo iQOO 12 Pro

يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo iQOO 12 Pro بمواصفات قوية، حيث يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3 مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.

Vivo iQOO 12 Pro

ولضمن ممارسة الألعاب بسلاسة بدقة تصل إلى 144 هرتز، زودت فيفو هاتف Vivo iQOO 12 Pro، بشريحة Q1 والتي تقوم بإدخال إطار زمن الوصول المنخفض، والإطار الفائق، والدقة الفائقة، كما يتميز الهاتف بوجود غرفة بخار بمساحة 5705 مليميتر مربع لتبديد الحرارة.

ويتميز هاتف Vivo iQOO 12 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين، من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1440×3200 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، مع نظام تعتيم PWM بمعدل 1440 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع ودعم HDR10، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

Vivo iQOO 12 Pro

وجاء هاتف Vivo iQOO 12 Pro، بكاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعرا رئيسيا من نوع OmniVision OV50H بدقة 50 ميجابكسل 1 / 1.3 بوصة خلف عدسة مثبتة بصريا مقاس 23 مم، إلي جانب كاميرا فائقة الدقة بدقة 50 ميجابكسل مقاس 15 مم مع وضع ماكرو خاص بها، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل f/2.45.

ويستمد هاتف Vivo iQOO 12 Pro، طاقته من بطارية بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات واللاسلكي بقدرة 50 وات، وتفتخر iQOO بأن البطارية ستحتفظ بما لا يقل عن 80٪ من سعتها بعد 1600 دورة.

ويعمل Vivo iQOO 12 Pro، بواجهة المستخدم الجديدة من فيفو OriginOS 4، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14 من جوجل.

ويتوفر هاتف Vivo iQOO 12 Pro، مقابل سعر يبدأ من 642 يورو (أي ما يعادل 21.200 جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 16 + 256 جيجابايت.

Vivo iQOO 12 Pro
vivo iQOO فيفو Vivo iQOO 12 Pro سعر ومواصفات Vivo iQOO 12 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

موضوعات متعلقة

الحق العرض.. خصم 19% على موبايل Oppo رينو 8T

كيفية نقل بيانات واتساب من أندرويد إلى آيفون

منها بكاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل 5 هواتف ذكية سيتم إطلاقها في نوفمبر

شحن سريع 90 وات.. شاومي تطلق تشكيلة Redmi K70 بإمكانات رائدة

مقارنة مواصفات كاملة بين جوجل Pixel 8 Pro و شاومي Xiaomi 14 Pro

للطلبة ومحدودي الدخل.. أرخص تابلت أندرويد من لينوفو بميزات جبارة

احصل على أوبو A16 بخصم مغرى.. سعره في حدود 5 آلاف جنيه

أفضل الساعات الذكية للنساء في عام 2023

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي بـ غزة

بايدن: طلبت توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج المحتجزين

نواجه حربا كونية.. بيان عاجل من سرايا القدس بشأن أسرى الاحتلال

وقف تقديم مساعدات للنازحين بلبنان.. لهذا السبب

بعد عودته.. كيف تحمي نفسك من جدري القرود

أول تعليق من بايدن على مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

فيديو

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ