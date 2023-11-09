موبايل Vivo الجديد يتحدى بمواصفاته أفضل هواتف الفلاجشيب

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، لصناعة الهواتف الذكية، النقاب رسميا عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة ضمن علامتها الفرعية iQoo، التي تأتي بمواصفات وإعدادات تقدمها الشركة ضمن فئة الفلاجشيب.

وتتضمن السلسلة هاتفين أساسيين، هما Vivo iQOO 12 وVivo iQOO 12 Pro، يركز الطراز الأخير على الألعاب، فهو يتميز بمعالج قوى إلى جانب وحدة كاميرا خلفية كبيرة للغاية مرتفعة إلى الأعلى.

سعر ومواصفات Vivo iQOO 12 Pro

يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo iQOO 12 Pro بمواصفات قوية، حيث يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3 مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.

Vivo iQOO 12 Pro

ولضمن ممارسة الألعاب بسلاسة بدقة تصل إلى 144 هرتز، زودت فيفو هاتف Vivo iQOO 12 Pro، بشريحة Q1 والتي تقوم بإدخال إطار زمن الوصول المنخفض، والإطار الفائق، والدقة الفائقة، كما يتميز الهاتف بوجود غرفة بخار بمساحة 5705 مليميتر مربع لتبديد الحرارة.

ويتميز هاتف Vivo iQOO 12 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين، من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1440×3200 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، مع نظام تعتيم PWM بمعدل 1440 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع ودعم HDR10، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

Vivo iQOO 12 Pro

وجاء هاتف Vivo iQOO 12 Pro، بكاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعرا رئيسيا من نوع OmniVision OV50H بدقة 50 ميجابكسل 1 / 1.3 بوصة خلف عدسة مثبتة بصريا مقاس 23 مم، إلي جانب كاميرا فائقة الدقة بدقة 50 ميجابكسل مقاس 15 مم مع وضع ماكرو خاص بها، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل f/2.45.

ويستمد هاتف Vivo iQOO 12 Pro، طاقته من بطارية بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات واللاسلكي بقدرة 50 وات، وتفتخر iQOO بأن البطارية ستحتفظ بما لا يقل عن 80٪ من سعتها بعد 1600 دورة.

ويعمل Vivo iQOO 12 Pro، بواجهة المستخدم الجديدة من فيفو OriginOS 4، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14 من جوجل.

ويتوفر هاتف Vivo iQOO 12 Pro، مقابل سعر يبدأ من 642 يورو (أي ما يعادل 21.200 جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 16 + 256 جيجابايت.