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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يتحدى جمهور الزمالك.. إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا

صدى البلد

علق الناقد الرياضي شادي عيسي علي انضمام فتوح ومحمد صبحي إلي قائمة المنتخب.

 

وكتب عيسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " فيتوريا يتحدى جمهور الزمالك بضم فتوح وصبحي ".


كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أسباب ضمه للاعبي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، برغم الايقاف من الزمالك.

وقال روي فيتوريا: “لم يعلم أحد بانضمام صبحي وفتوح للمنتخب إلا اليوم حتى المعاونين.. قرار الانضمام فني والمنتخب بحاجة إليهم.. قرارنا نأخذه بعيداً عن الميديا والسوشيال”.

وأعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، والذي تتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وجاءت القائمة كالآتي:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي

محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح

 

طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي

محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات

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