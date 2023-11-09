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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحيى الموجي: خلاف والدي مع عبد الحليم حافظ استمر 6 سنوات

صدى البلد

أكد الملحن يحيى الموجي، أن أغنية “قارئة الفنجان”، تم التجهيز لها على مدار 4 سنوات متكاملة، من أجل أن يخرج العمل على الشكل الأدق، مشيرا إلى أنه كانت تتم مراجعة الكلمات والألحان وكل شئ.

 

وقال يحيى الموجي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، إن والده كان على خلاف مع الفنان عبد الحليم حافظ، واستمر هذا الخلاف لمدة 6 سنوات كاملة.

 

 ختم بها مسيرته الفنية.

وتابع الملحن يحيى الموجي، أن “قارئة الفنجان"، هي الأغنية الأخيرة للفنان عبد الحليم حافظ، والتي ختم بها مسيرته الفنية.

الملحن يحيى الموجي أغنية “قارئة الفنجان مي البحيري برنامج “كلام ما بينا عبد الحليم حافظ

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