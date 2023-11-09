المستقلين الجدد: توجه للأحزاب لحث المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

علق هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على قرارات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء في غزة.

وقال هشام عناني في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عقدت اجتماعا؛ لمناقشة تفاصيل الانتخابات، وكان هناك اتفاق على ضرورة أن يكون هناك عُرس ديمقراطي".

وأضاف هشام عناني:" توجه للأحزاب السياسية كافة من أجل حث المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن الجميع يعمل في اتجاه واحد وهو إعلاء كلمة الوطن والخروج بهذا الوطن لبر السلام في ظل وضع إقليمي مضطرب".

مؤكدًا أهمية حث المواطنين على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، وأن يقام عرس ديموقراطي خلال الانتخابات الرئاسية.

ولفت هشام عناني: "نعرف أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولا بد من العمل على دعوة المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".