عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستقلين الجدد: توجه للأحزاب لحث المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

الانتخابات
الانتخابات

علق هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على قرارات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء في غزة.

 

حزب الجيل: الرئيس السيسي الأجدر على قيادة البلاد خلال الفترة القادمة

الرئيس السيسي والمستشار الألماني يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

 

وقال هشام عناني في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عقدت اجتماعا؛ لمناقشة تفاصيل الانتخابات، وكان هناك اتفاق على ضرورة أن يكون هناك عُرس ديمقراطي".

 

وأضاف هشام عناني:" توجه للأحزاب السياسية كافة من أجل حث المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن الجميع يعمل في اتجاه واحد وهو إعلاء كلمة الوطن والخروج بهذا الوطن لبر السلام في ظل وضع إقليمي مضطرب".

 

 مؤكدًا أهمية حث المواطنين على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، وأن يقام عرس ديموقراطي خلال الانتخابات الرئاسية. 

 

ولفت هشام عناني: "نعرف أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولا بد من العمل على دعوة المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

حزب السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة قتـ لى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

مدبولي يتفقد أجنحة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي بـ غزة

بايدن: طلبت توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج المحتجزين

نواجه حربا كونية.. بيان عاجل من سرايا القدس بشأن أسرى الاحتلال

وقف تقديم مساعدات للنازحين بلبنان.. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

فيديو

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ