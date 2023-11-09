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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي: لا يوجد عرض جوهري بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن

صدى البلد

قال رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوج، إن إسرائيل لم تتلق عرضا جوهريا من حماس بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، رافضا التقارير عن صفقة وشيكة.

في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز يوم الخميس، قال هرتسوج إنه لا يوجد اتفاق على الطاولة لتأمين حرية الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر. 

وأضاف لشبكة إن بي سي نيوز: لا يوجد أي اقتراح حقيقي قابل للتطبيق من جانب حماس بشأن هذه القضية. في حين أن هناك العديد والعديد من الأشخاص الذين يشكلون أطرافًا ثالثة يرسلون رسائل متفائلة إلى نشرات الأخبار، فأنا أقول صراحة: وفقًا لمعرفتي، حتى الآن، لا توجد معلومات جوهرية حقيقية تظهر أي عرض حقيقي لأي عملية.

جاءت تصريحاته وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تدرس اقتراحا قدمته مصر وقطر لهدنة إنسانية مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس يوم الأربعاء إن قطر تتوسط في مفاوضات بين إسرائيل وحماس للإفراج المحتمل عن 10 إلى 15 رهينة محتجزين في غزة مقابل هدنة إنسانية للقتال. وقال مصدر منفصل إن المحادثات جارية لإطلاق سراح عشرات الرهائن، بينهم ستة أمريكيين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

وقال هرتزوج، في المقابلة مع شبكة إن بي سي، إن إسرائيل لديها “الآلاف” من المسؤولين الذين يعملون في قضية الرهائن وأنها “تعمل على الجبهات العسكرية وعلى جميع الجبهات الأخرى لإعادتهم إلى الوطن. 

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