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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأوبرا تواصل تقديم أعظم السيمفونيات على المسرح الكبير

صدى البلد

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تقديم سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وبمشاركة عازفة البيانو لورا ميكولا وذلك فى الثامنة مساء السبت 11 نوفمبر علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدد من اهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها رابسودية اسبانية لـ راڤل ، رابسودية - السيمفونية الثالثة لـ راخمانينوف.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.

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