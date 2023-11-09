وقف تقديم مساعدات للنازحين بلبنان.. لهذا السبب

نقلت صحيفة ليبانون نيوز، عن مصادرها، أنه تم إبلاغ بيروت من قبل إحدى سفيرات الدول الكبرى - لم تسمها- بعدم تقديم أي مساعدات للنازحين اللبنانيين من الجنوب أو تمويل مشاريع خطة الطوارئ، لأن لبنان لم يوقع مع صندوق النقد الدولي.

وكانت الأمم المتحدة في بيان سابق لها، اعلنت أنّ أكثر من 19 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان، جراء التصعيد مع إسرائيل، وفق ما ذكر موقع لبنان 24.

ونزح أكثر من 19 ألف شخص الي لبنان جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة لأمم المتحدة.

وأوردت المنظمة في تقرير أن "ارتفاع الحوادث عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان" أدى إلى نزوح 19,646 شخصاً "ضمن الجنوب وفي مناطق أخرى في البلاد".

وتعمل الحرب على مفاقمة الأوضاع والأزمات الإنسانية.

كما أعلنت الأمم المتحدة نزوح مليون وأربعمائة ألف فلسطيني في غزة جراء العدوان الغاشم.