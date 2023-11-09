"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

في صدمة لم يتوقعها أحد، كشف النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي، عن خفايا الخلاف الشهير بين زملائه في ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح وساديو ماني.

فالكثيرين شاهدوا هذا الصراع يتجلى على أرض الملعب، ولكن الكثيرون لم يكونوا على علم بتفاصيله الحقيقية.

الرحيل المثير لماني وتأثيره على الخلاف

وتمثل نقطة تحول هذا الخلاف في رحيل ماني عن صفوف ليفربول في الموسم الذي سبق الماضي. انضمام اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ الألماني، ليختم مسيرته في المملكة العربية السعودية مع نادي النصر هذا الموسم.

ولم يكن الرحيل فقط انتقالًا لفريق جديد، بل كان تأثيره أيضًا على ديناميات العلاقات داخل فريق ليفربول.