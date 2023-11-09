محمد صلاح وماني لم يكونا أصدقاء.. فيرمينو يفضح أسوأ أسرار ليفربول

كشف مهاجم أهلي جدة السعودي وليفربول السابق، روبرتو فيرمينو، عن كواليس المشاحنات التي كانت تحدث بين ساديو ماني ومحمد صلاح.

ووصف فيرمينو، العلاقة بين اللاعبين بأسوأ أسرار ليفربول علي حد تعبيره، موضحا:" العلاقة بين اللاعبين كانت متوترة.

أزمة صلاح وماني بعد مباراة بيرنلي

وقال فيرمينو، خلال حواره مع جريدة الجارديان، :" الخلافات كانت قديمة ولكن مباراة بيرنلي أبرزتها للشاشات بعد المشكلات السابقة غير المعلنة.

فيما يتعلق بتصريحات فيرمينو، أشار إلى أن ساديو ماني كان غاضبًا بشدة على الرغم من فوز فريق ليفربول بنتيجة 3-0 في تلك المباراة، مؤكدا أن سبب غضب ماني كان بسبب تصرف محمد صلاح بمحاولة إحرازه هدفا فيما كان بإمكانه تمرير الكرة لماني الذي كان في وضعية أفضل للتسجيل.

فيرمينو أشار إلى أن الخلافات بين صلاح وماني بدأت في مواسم سابقة ولكن كانوا يحاولون تهدئة الأمور، منوها أن ما حدث في مباراة بيرنلي كان ساخرًا للغاية حيث كانت الكاميرات تركز على الثنائي.

وأكد أن الخلاف بين صلاح وماني لم يكن أمرًا جيدًا وكان يجب أن يتم التحكم في الوضع حتى لا يصل الخلاف إلى الجمهور، مشيرا إلى أن عدم تمرير صلاح لزميله واختياره الاستفادة الشخصية كان أمرًا محبطًا بالنسبة لهم.

وأضاف فيرمينو أن ماني يتحمل بعض العواطف وكان يتحدث كثيرًا معه لحل الخلافات، لافتا إلى أن صلاح وماني لم يكونا أصدقاء، ولكنهما كانا محترفين للغاية في العمل.

فيما يتعلق بموقفه في النزاع بينهما، أوضح أنه كان يحاول تجنب أي تعارض وكان يحاول توجيه الكرة للاثنين دون أن يسبب أي اضطراب. وأكد أنه لم يفضل أحدهما على الآخر وكان يحاول التمرير للاثنين دون تفضيل.

أخيرًا، أشار إلى أنه وصلاح وماني انضموا للفريق في أعوام مختلفة وأنه تنازل عن رقمه لصالح صلاح عندما انضم للفريق عام 2017.