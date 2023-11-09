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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محبط .. فيرمينو يتحدث لأول مرة عن مشاحنات ساديو ماني ومحمد صلاح

محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني

كشف مهاجم أهلي جدة السعودي وليفربول السابق، روبرتو فيرمينو، عن كواليس المشاحنات التي كانت تحدث بين ساديو ماني ومحمد صلاح.

وقال فيرمينو خلال حواره بجريدة جارديان، إن العلاقة بين اللاعبين كانت متوترة، لافتا أنه في مباراة بيرنلي الشهيرة في الدوري الإنجليزي (موسم 2019-2020)  كان هناك مشاكل غير معلنة بين اللاعبين.

وأشار فيرمينو، إلي أن ماني كان غاضبًا للغاية رغم فوز الليفر وقتها بثلاثة اهداف نظيفة، موضحا أن ماني استبدل خلال المباراة ولكن سبب غضبه كان لأنانية صلاح في احدي الكرات التي فضل فيها التسديد علي أن يمرر للسنغالي ماني.

وتابع،:" ماني كان يصرخ ببعض الكلمات كان متأثرا للغاية بالأمر، مسترسلا:" كنت احاول دائما تهدئة الأجواء بين اللاعبين ولكن تلك المرة ظهر الخلاف جليا بينهما.

ونوه أن الخلافات بدأت في المواسم الاولى للعب ولكن كنا نهدئ الأجواء ونصالح اللاعبين، مضيفا:" ما حدث في مباراة بيرنلي لم يجعلني أتمالك نفسي من الضحك حيث كانت الكاميرات مسلطة علينا طوال المباراة.

واردف،:" ما حدث بين محمد صلاح وساديو ماني لم يكن شيئا جيدا لنا كفريق وكان يجب أن نسيطر عليه حتي لا يصل للجمهور، متحدثا عن أنانية صلاح:" عدم تمرير صلاح لنا وتفضيله التسديد كان أمرنا محبطا لنا ولكني كنت اعرف كيفية التعامل مع الأمور، وبخصوص هذا الأمر كان يؤكد يورجن كلوب علي ضرورة أنا تمرر لزميلك اذا كان في وضعية افضل للتهديف.

وعن مانيه قال،:" السنغالي سريع الانفعال وكنت أتحدث كثيرا معه كحمامة سلام بين الطرفين.

ولفت إلى أن صلاح وماني لم يكونا صديقين، قائلا،:"كل منهم اهتم بشأنه ربما بسبب تنافس المنتخبين مصر والسنغال ولكن بشكل عام كان الاثنين محترفين للغاية.

وأشار الي  أنه لم يتحيز لأي منهم بل كان يمرر للاثنين حتي لا يزعج أيا منهما، مشيرا إلي أن كلوب كان يختاره كحل أول في التبديلات ليترك لماني وصلاح فرصة كبيرة للعب ولأنه لن يعترض مثلهما علي قرار التبديل.


وأكمل،:" قدمت إلى ليفربول عام 2015 وماني عام ٢٠١٦ وصلاح عام ٢٠١٧ ، منوها إلي أنه تنازل عن رقمه لصالح صلاح وقت قدومه للنادي.
 

الدوري الإنجليزي أهلي جدة السعودي روبرتو فيرمينو ساديو ماني محمد صلاح يورجن كلوب

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