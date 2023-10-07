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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيرمينو يحتفل بفوزه بالديربي مع الأهلي ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي

روبيرتو فيرمينو
روبيرتو فيرمينو

نشر الاعب روبيرتو فيرمينو صور احتفاله مع لاعبي فريقه النادي الاهلي وذلك بعد تحقيق الانتصار في لقاء القمه ضد نادي الاتحاد فيديربي جدة علي ملعب استاد الجوهرة.

 

وكتب عبر حسابه علي انستجرام :" المجد لله يا لها من فوز هائل ".

 

نجح فريق الأهلي في الفوز على نظيره الاتحاد بهدف نظيف، في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء الهدف عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة ٣١.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – عبدالباسط هندي – إيبانز – عبدالله العمار

خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – جابري فيجا

خط الهجوم: فراس البريكان – روبرت فيرمينو – رياض محرز

 

بينما جاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان – حسن كادش – لويز فيليبي – أحمد بامسعود

خط الوسط: كانتي – فابينيو – كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو – عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد في المركز الرابع برصيد ١٩ نقطة، بينما يأتي فريق الأهلي في المركز الخامس بنفس الرصيد.

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