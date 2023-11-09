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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة عبد السند يمامة: لن نكون ضيف شرف في الانتخابات الرئاسية

عبد السند يمامة رئيس
عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

قال عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح عبد السند يمامة، إن البرنامج الانتخابي لعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية يتضمن 4 محاور، يعملان على كل ما يهم المواطن المصري. 

حملة عبد السند يمامة تتحدث عن البرنامج الانتخابي 

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن القضية الاقتصادية التي تعد واحدة من أهم القضايا في ضوء الأزمة التي يعاني منها المواطن المصري من غلاء أسعار وما إلى ذلك، ويوجد حلول جذرية لهذه المشكلة. 

وتابع، أن المحور الثاني التعليم لأن مصر سابقا كانت تخصص أكبر ميزانية للتعليم ولكن الآن أصبح هامشي ويوجد حلول جذرية للتعليم.

واستكمل، أن المحور الثالث عن سد النهضة وخطورته على المورد الرئيسي لمصر وهو مصب إثيوبيا بالنسبة لنهر النيل، ويجد حزب الوفد أنه لابد أن تُلغى الاتفاقية الخاصة بنهر النيل التي أجريت بين مصر والسودان وإثيوبيا حتى يكون هناك حلول، لأن تلك الاتفاقية مقيدة للتحرك المصري، وأن يكون هناك جدية في هذا الأمر. 

وواصل، أن البرنامج الانتخابي يتضامن كليا مع موقف مصر من قضية تشغل الرأي العام العالمي وهي قضية غزة، وما يتم من العدوان الصهيوني على غزة من إبادة جماعية لأبناء غزة والشعب الفلسطيني، وحزب الوفد يحمل في برنامجه الانتخابي الكثير من الحلول الجذرية لكل تلك المشاكل. 

وأردف، أن حزب الوفد يملك خبراء كثيرين في المجالات المختلفة، وهؤلاء الكوادر اجتمعوا منذ أكثر من شهر لإعداد البرنامج الانتخابي الذي سيلقى قبول في الشارع المصري، لأن حزب الوفد ليس ضيف شرف في الانتخابات، والمنافسة الحقيقية ستكون بين الرئيس السيسي وعبد السند يمامة. 

عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد البرنامج الانتخابي القضية الاقتصادية التعليم

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