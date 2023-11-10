أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-11- 2023

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة 10-11-2023، بعد سلسلة من التراجع منذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب للمصريين القادمين من الخارج لمدة 6 أشهر.
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بنحو 15 جنيها ليسجل 2600 جنيه مقابل 2585 جنيها.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
بيع 2,949 شراء 2,971.
سعر الذهب عيار 22 اليوم
بيع 2,703 شراء 2,724.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
بيع 2,580 شراء 2,600.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
بيع 2,211 شراء 2,229.
سعر الذهب عيار 14 اليوم
بيع 1,720 شراء 1,733
سعر الذهب عيار 12 اليوم
بيع 1,474 شراء 1,486
سعر الذهب الاونصة اليوم
بيع 91,701 شراء 92,411
سعر الذهب الجنيه الذهب اليوم
بيع 20,640 شراء 20,800
سعر الذهب الكيلو اليوم
بيع 2,948,571 شراء 2,971,429
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 2,949 شراء 2,971
|عيار 22
|بيع 2,703 شراء 2,724
|عيار 21
|بيع 2,580 شراء 2,600
|عيار 18
|بيع 2,211 شراء 2,229
|عيار 14
|بيع 1,720 شراء 1,733
|عيار 12
|بيع 1,474 شراء 1,486
|الاونصة
|بيع 91,701 شراء 92,411
|الجنيه الذهب
|بيع 20,640 شراء 20,800
|الكيلو
|بيع 2,948,571 شراء 2,971,429
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
سعر مصنعية الذهب والدمغة
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا
يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.
معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.
أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.