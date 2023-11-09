سمير فرج: حماس نجحت في اختراق الجدار الذكي بالخفاش الطائر

أكد اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، أن حماس نجحت في اختراق الجدار الذكي بأسلوب بسيط وهو الخفاش الطائر، الذي يستطيع الارتفاع لـ 8 أمتار كي لا يلتقط الرادار، ثم اقتحام السور بالجرافات على طريقة الأفلام الأمريكية.

وقال سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن المقاومة نجحت في اختراق القبة الحديدية بفكرة بسيطة وهي زيادة عدد الصواريخ التي توجه في الرشقة الواحدة.

وتابع الخبير والمفكر الاستراتيجي، أن إيران ساعدت المقاومة الفلسطينية على تطوير أسلحتها، وخاصة الصواريخ على مدار السنوات الماضية.

أكبر سجن بالعالم

وأشار سمير فرج إلى أن غزة تعيش على الدعم القطري، وفي الوقت ذاته حماس لا تمثل كل القطاع، مؤكدا أن غزة تعتبر أكبر سجن بالعالم، لذلك كان من الطبيعي إقبال حماس على طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر.