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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة .. الجيش الإسرائيلي يستهدف عمارة بنك فلسطين في حي الرمال

أرشيفية
أرشيفية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي استهدف الطابق 12 و13 لعمارة "بنك فلسطين" في حي الرمال مقابل الجندي المجهول بمدينة غزة.

ومنذ قليل، أعلن مدير مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، استشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منذ قليل محيط المستشفى.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية فلسطينية إن "الجميع يدعو لحماية المستشفيات والاحتلال لا يكترث بأي مناشدات، و الاحتلال يمعن في قصفه كل المستشفيات في قطاع غزة".

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بأن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مستشفى الرنتيسي للأطفال، وقبله بساعات قصفت محيط المستشفى الإندونيسي بعدة أحزمة نارية عنيفة، وقبلهما عدة مستشفيات، مشيرًا إلى أن ذلك "يُعدّ جريمة دولية مخالفة للقانون الدولي، وتدلل على وحشية إسرائيل".

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والخميس، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الوضع الصحي في قطاع غزة في حالة انهيار كامل، مشيرةً إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة نحو 11 ألف فلسطيني.

وأضافت، في بيان، أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة نحو 11 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال والمسنين، فضلاً عن إصابة 26 ألفاً آخرين.

وأشارت إلى أن 18 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

وطالبت الكيلة بضرورة فتح ممرات آمنة لخروج الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، ودخول الفرق الطبية المتطوعة، والسماح بإدخال الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات بشكل فوري، وإدخال المواد والمستلزمات الطبية والأدوية.

 

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