غزة .. إصابات عديدة باستهداف إسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي | فيديو

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الجمعة، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات جوية استهدفت مجمع الشفاء الطبي وسط قطاع غزة.

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة قولها إن حريقاً اندلع في مستشفى "الرنتيسي" للأطفال في مدينة غزة بعد استهدافه بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية.

والخميس، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الوضع الصحي في قطاع غزة في حالة انهيار كامل، مشيرةً إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة نحو 11 ألف فلسطيني.

وأضافت، في بيان، أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة نحو 11 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال والمسنين، فضلاً عن إصابة 26 ألفاً آخرين.

وأشارت إلى أن 18 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

وطالبت الكيلة بضرورة فتح ممرات آمنة لخروج الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، ودخول الفرق الطبية المتطوعة، والسماح بإدخال الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات بشكل فوري، وإدخال المواد والمستلزمات الطبية والأدوية.