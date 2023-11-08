قافلة إمدادات طبية من الأونروا والصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن قافلة إمدادات طبية مشتركة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمنظمة وصلت إلى مستشفى الشفاء في غزة.

وحسب ما ذكرته الصحة العالمية في بيان صادر عنها، أن الأونروا سهلت تسليم الإمدادات الطبية الطارئة والأدوية التي تحتاجها منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، على الرغم من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الموظفون والشركاء في مجال الصحة بسبب القصف المستمر في القطاع.

وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها تسليم الإمدادات إلى المستشفى منذ تصعيد الأعمال القتالية وبدء الحصار الشامل على غزة.

وفي 24 أكتوبر الماضس، سلمت منظمة الصحة العالمية الإمدادات الطبية إلى المستشفى وسط حالة من انعدام الأمن الشديد.

ورغم الترحيب، فإن الكميات التي سلمتها المنظمة والأونروا لا تزال غير كافية للاستجابة للاحتياجات الهائلة في قطاع غزة.

وأكد بيان منظمة الصحة العالمية أن الأوضاع الطبية في مستشفى الشفاء – أكبر مستشفى في قطاع غزة وأحد أقدم المؤسسات الصحية الفلسطينية – كارثية.

وجددت الأونروا ومنظمة الصحة العالمية نداءتهما العاجلة من أجل إيصال الوقود إلى الوكالات الإنسانية في قطاع غزة، لافتة إلى أنه بدون وقود، لن تتمكن المستشفيات والمرافق الأساسية الأخرى مثل محطات تحلية المياه والمخابز من العمل، ومن المؤكد أن المزيد من الناس سيموتون نتيجة لذلك.