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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة أو احتلالها

أرشيفية
أرشيفية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة أو احتلالها، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يحرز تقدمًا "استثنائيًا" في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نحن لا نسعى لحكم غزة. نحن لا نسعى لاحتلالها، ولكن نسعى أن نمنحها ولنا مستقبلاً أفضل"، على حد قوله.

ومساء الخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للمدنيين بالفرار من القتال في شمال غزة.

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وذكر فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، أن معبر الرفح فُتح الخميس، لدخول شاحنات المساعدات إلى غزة وخروج الرعايا الأجانب، مشيرًا إلى أنه "بعد موافقة إسرائيل على فترات توقف في القتال نريد أن نرى المزيد".

من جانبه، قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي إن جيش الاحتلال يتخذ "إجراءات محددة ودقيقة" في غزة لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من الفرار من القتال مع "حماس"، في إشارة على ما يبدو إلى هدنة مدتها 4 ساعات أعلنتها واشنطن.

وقال جالانت عندما سأله أحد الصحفيين عن الإعلان الأمريكي الذي لم يتطرق إليه بشكل مباشر: "هذه الأشياء لا تنتقص من القتال الحربي".

وأضاف أن الحرب ستستمر حتى الإطاحة بـ"حماس"، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة

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