حماس: نتنياهو يرفض أي هدنة ولا يريد حل موضوع الأسرى

لاطالة أمد المعركة..

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إنه يجري البحث في موضوع الهدنة منذ عدة أيام والاحتلال يعطل الموضوع.

وأضاف النونو لقناة الميادين: نتنياهو يرفض أي هدنة لأنه لا يريد حل موضوع الأسرى ليطيل أمد المعركة.

وأشار إلى أن الإعلان عن هدنة الـ4 ساعات جرى من طرف واحد ونحن لا نثق بالاحتلال نظراً لتجارب سابقة معه، فهدنة الـ4 ساعات محاولة لذر الرماد في العيون.

وتابع: فتح معبر رفح هو حق فلسطيني ونحن لم نتلق أي تأكيد بشأن فتحه خلال الهدنة، فنحن مع قيام ضغوط دولية على الاحتلال من أجل فتح معبر رفح وإدخال المساعدات.

وأردف النونو: الفلسطيني تعلم درساً واضحاً من تجربة العام 48 وهو متمسك بأرضه ويرفض التهجير؛ وتعطيل أي اتفاق بشأن الهدنة وإطلاق الأسرى يتم من طرف الاحتلال الإسرائيلي.



وزاد النونو: عندما تكتمل الجهود ويتم التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة سنعلن ذلك لشعبنا فوراً و الاحتلال الإسرائيلي يخفي خسائره في قطاع غزة ويتحدث عن قتيل واحد كل يوم فيما عدد قتلاه بالعشرات.

وواصل: الاحتلال يتراجع عن الأهداف التي وضعها للمعركة بسبب الفشل الذي يواجهه ولم يُفتح موضوع الأسرى العسكريين الإسرائيليين لدى "حماس" حيث أن إطلاق سراحهم سيكون مقابل كل الأسرى الفلسطينيين.