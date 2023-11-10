الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28 فلسطينيا من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 28 مواطنا من محافظة الخليل.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية لمراسلة وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، شمال الخليل، من مدخله الرئيسي ومن بلدة بيت فجار المجاورة، واعتقلت عددا من المواطنين بعد أن فتشت منازلهم.

وأسماء المعتقلين هم: إبراهيم يوسف جوابرة، ورباح بلال فضيلات، ومحمد منير محمد مقبل، وناصر البدوي، وسليم جوابرة، ومحمد العداربة، وجميل جوابرة، وأحمد أبو شرار، وسائد البدوي، ومنتصر أبو شرار، ورائد أبو شمعة، ومعن البدوي، وفتحي البدوي، وبلال جوابرة، وكريم خميس، ووائل البدوي، ورامي هديب، ونزار عويضات.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلت كلا من: أحمد شوقي أبو عرقوب، ومحمد أبو شيخة، وشاهر النمورة، ومحمد أحمد العتمي، وعمار قزاز، وأحمد الرجوب، ومن مخيم الفوار اعتقلت علاء محمود أبو هشهش.

وتخلل عمليات الاعتقال اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، باتجاه منازل المواطنين، مما ادى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.