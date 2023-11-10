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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز الشيخ زايد يلتقي سكان مشروع جنة 2 لمناقشة مقترحاتهم

رئيس مدينة الشيخ
رئيس مدينة الشيخ زايد يتفقد محطة تنقية مياه الشرب

استقبل المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مجموعة من سكان وحاجزي مشروع جنة 2، بمقر الجهاز، للرد على الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالسكان، والاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم، عملاً على توفير جميع الخدمات وسبل الراحة للسكان، وذلك بحضور نائب رئيس الجهاز، ومسئولي الجهاز والإدارات المختلفة.

 

رئيس مدينة الشيخ زايد يتفقد محطة تنقية مياه الشرب
 

وناقش المهندس أحمد عبد الرازق، استفسارات السكان، والتي استقبلتها المجموعة المخصصة على تطبيق " واتس آب "، كما رصدها ممثلو جهاز المدينة، متضمنة ما تم من ملاحظات خلال فترة السكن الحالية، وذلك عملاً على حلها وتوفير جميع الخدمات الضرورية لقاطني الكمبوند، مؤكداً أن دور الجهاز هو العمل على حل  المشكلات التي تخص السكان في إطار مسئولياته.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار لقاء السكان قاطني المدينة في جميع الأحياء، وسوف يتم الإعلان عن الجدول المخصص لهذه الاجتماعات على الصفحة الرسمية للجهاز .

 

رئيس مدينة الشيخ زايد يتفقد محطة تنقية مياه الشرب

 

وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد محمد عبد الرازق، بتفقد محطة مياه الشرب المغذية للمدينة، والتى تعمل بطاقة ٥٧٥ ألف م٣/يوم، يرافقه المهندس أسامة فكري،  نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمحطة، للوقوف على القدرات التشغيلية للمحطة،  والإجراءات التى من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة، وذلك فى إطار الاهتمام بالمرافق العامة.

 

رئيس مدينة الشيخ زايد 

موقف المحطة

وخلال الجولة، تم الاطمئنان على موقف المحطة والخطة المستقبلية لها، ومدى تجهيز معدات الطوارئ بها، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لاستعدادات المدينة لمواجهة أى احتمالية لمشكلات طارئة، والتعامل الفورى معها.
 

الشيخ زايد محطة مياه الشرب السكان الخدمات مياة الشرب

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