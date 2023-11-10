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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية عن تخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية للسيسي لصالح غزة: يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

صدى البلد

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتوجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الى حملته الرسمية للانتخابات الرئاسية وكذا للأحزاب والجهات الداعمة والمؤيدة بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية؛ وتوجيه أموالها لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

 

وأكدت عطوة في بيان لها ان هذا القرار يعكس مدي حرص الرئيس السيسي علي تخفيف الاثار الناجمة عن الحصار وما يشهده قطاع غزة من جرائم وانتهاكات إسرائيلية غير مبرره تتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، لافتا الي أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية بناءً للغاية ويمكن الاعتماد عليه من أجل تحقيق تقدم كبير للأشقاء.


واكملت عطوة أن هذا القرار يؤكد الحرص الشديد من الرئيس السيسي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وتعبيرًا عن الإرادة الشعبية المساندة لحقوق أهالينا في غزة واستكمالا لموقف مصر المشرف من القضية الفلسطينية، كما أن هذه التوجيهات تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من حدة المعاناة  عن أهالينا في قطاع غزة؛ الذين يتعرضون يوميا الى حرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ الذى يستهدف الأطفال والنساء وكبار السن ؛ فضلا عن سياسة العقاب الجماعة وفرض الحصار؛ واجبار أهالي غزة على النزوح والتهجير القسري الى الجنوب.

مايسة عطوة النائبة مايسة عطوة مجلس النواب عبد الفتاح السيسي قطاع غزة الدعاية الانتخابية

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