ما هي دلالات زيارة الأمير القطري لـ مصر؟.. السفير حسين هريدي يكشف

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة أمير قطر للقاهرة اليوم هي بمثابة ذروة التنسيق بين القيادتين المصرية والقطرية، لافتًا إلى أن جوهر هذه الزيارة المهمة هو الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وأضاف “هريدي” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الزيارة تكتسب أهمية مضاعفة لأنها تأتي بعد القمة الثلاثية التي شهدتها العاصمة القطرية الدوحة أمس بين مدير المخابرات الأمريكية ومدير المساد الإسرائيلي ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر، متابعًا أن اليوم سيطلع الأمير تميم بن حمد الرئيس السيسي على أهم نتائج هذا اللقاء.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الموقف المصري القطري هو جزء من الإجماع العربي حول وضع حد لهذه الحرب ولتعامل مع قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب مع معارضة التهجير القسري للفلسلطينيين.