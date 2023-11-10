مصادر: زيارة أمير قطر تأتي في إطار جهود مصر لمعالجة أزمة غزة

أفادت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، بأن زيارة أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني تأتي في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، منذ قليل، لبحث أخر تطورات الوضع في غزة.



كما صرح متحدث الرئاسة بأن اليوم يشهد قمة مصرية قطرية بالقاهرة اليوم الجمعة.