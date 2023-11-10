طرح فيلم بحبك لتامر حسني على إحدى المنصات

كشفت منصة شاهد vip عن استعدادها لطرح فيلم بحبك من بطولة الفنان تامر حسني خلال الفترة المقبلة، ولكنها لم تحدد الموعد النهائي .

وتدور قصة فيلم "بحبك" حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم بحبك بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدى المفتي ومدحت إسماعيل، ومن تأليف وقصة وسيناريو وحوار وإخراج تامر حسني.

وكان آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم “تاج”، الذي عرض خلال الفترة الماضية .

ينتميفيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

وكانت منصة شاهد vip ، قد طرحت فيلم يوم 13 خلال الفترة الماضية ، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ابرزهم دينا الشربيني وشريف منير وجومانا مراد .