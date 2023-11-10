حزب الجيل: مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم انتخاب الرئيس السيسي

قال محمود عز الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، فى تصريح له صباح اليوم ، إن الحزب بصدد استكمال المؤتمرات الجماهيرية في جميع المحافظات، والخاصة بدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة "2024".

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن الأمانات بالمحافظات، على أتم الاستعداد والجاهزية، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقرر إقامتها 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وأكد« محمود عز»، أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية سواء في محافظة السويس، أو الجيزة او الغربية، بالإضافة إلى محافظة سوهاج، كانت البداية لانطلاق حملة الحزب، لتأييد الرئيس السيسي، موضحا أن الحملة في جميع المحافظات سالفة الذكر، حظيت بحضور جماهيري كبير.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن أمانات المحافظات، على أتم الاستعداد لحشد جميع القدرات التنظيمية، من أجل دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الجماهيرية، وذلك لتعريف جموع الشعب بمختلف فئاته، بحجم الإنجازات والتحديات التي شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة من عهد الرئيس السيسي، ولاستكمال مسيرة التنمية والانتصار، بقيادة الشعب والرئيس، في معركتي البناء والبقاء، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأكد «عز»، أن الهدف الرئيسي لهذة الفاعليات، هو حث المواطنين على المشاركة الفعالة في استحقاقهم الدستوري، والتعريف بالمخاطر والتحديات المعاصرة التي تواجه الدولة.

وأشار محمود عز «الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي»، إلى أنه بجانب المؤتمرات والندوات الجماهيرية، سيقوم الحزب بتنفيذ حملة دعائية إلكترونية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة تحت شعار "لماذا نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؟".

أوضح «محمود عز» ، أن الحملة الإلكترونية، سوف تسلط الضوء على حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس منذ تولية مقاليد الحكم، على رأسها تخليص مصر من الإرهاب، وتمكين الشباب والمرأة في العديد من المجالات والمناصب القيادية، بالإضافة إلى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي «محمود عز »، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، ومؤسسات الدولة الأخرى، وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الأمن والاستقرار والنجاح في معركة البقاء والحفاظ على الدولة المصرية، وإقامة مشروعات البنية التحتية والخدمية، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في جميع ربوع الوطن.

كما أكد محمود عز، جاهزية الحزب وجميع القيادات والأعضاء على مُختلف المُستويات التنظيمية، للانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال كوادر سياسية متواجدة على الأرض، وتشكيلات حزبية تدعم الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة ومُواصلة بناء الجمهورية الجديدة.