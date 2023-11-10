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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متخطياُ رونالدو.. رياض محرز ملك الأسيست في الدوري السعودي

صدى البلد

أصبح رياض محرز، نجم أهلي جدة،  اللاعب الأكثر صناعةً للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي. ساهم محرز بتمريرتين حاسمتين في تعادل فريقه أمام ضمك 2-2 في الجولة 13 من الدوري. 

 

وبهذ المساهمة، ارتقى محرز إلى صدارة قائمة صناع الأهداف في الموسم، متفوقًا على كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.

وساهم محرز خلال الموسم الحالي في صناعة 8 تمريرات حاسمة، في حين صنع كريستيانو رونالدو 7 تمريرات حاسمة.

 

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويسعى الفريق الكروي إلى الحفاظ على هذا المركز، أو حتى التقدم إلى المركز الثاني، حيث يمتلك الأهلي أيضًا مباراة مؤجلة.

وخطف نادي ضمك تعادلًا في اللحظات الأخيرة أمام مضيفه الأهلي بنتيجة 2-2 يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

افتتح الأهلي التسجيل عبر عبد الباسط هندي في الدقيقة العاشرة، وأضاف سميحان النابت الهدف الثاني في الدقيقة 44. في الدقيقة 73، سجل فاروق شافعي هدفًا لصالح ضمك، وقبل نهاية الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، أحرز نيكولاي ستانسيو هدف التعادل لضمك.

 

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