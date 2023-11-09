بقيادة رياض محرز .. أهلي جدة يواجه ضمك السعودي الليلة

يلتقي نادي أهلي جدة السعودي الليلة مع نظيره ضمك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

يُقام اللقاء على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضي في مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وعند الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

فريق اهلي جدة، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 برصيد 25 نقطة.

التشكيل المتوقع للمباراة

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي - فهد الحمد - ريان حامد - عبد الله العمار.

خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - جابري فيجا.

خط الهجوم: ماكسيمان - فراس البريكان - رياض محرز.