شخصية مدهشة.. كيف نعى إبراهيم فرغلي عبده جبير؟

نعى الكاتب إبراهيم فرغلي، صديقه عبده جبير، الذي وافته المنية مساء امس، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال فرغلي: «خبر رحيل آخر لصديق كنت تعرفت عليه في أواخر التسعينات بعد عودته من الكويت، كاتب مجدد مغامر، شخصية مدهشة، أصيب قبل سنوات بجلطة اثرت عليه كثيرا.. التقينا اخر مرة في الكويت قبل عدة سنوات، رحم الله الصديق الكبير عبده جبير».

وكان قد توفى الكاتب عبده جبير عن عمر ناهز 75 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية قضى على أثرها ثمانية أشهر في القصر العيني بعد انفجار في المخ.

يذكر أن عبده جبير واحد من أهم كتاب الرواية المصرية الجديدة، وأحد أهم كتاب جيله (جيل السبعينيات)، ذلك الجيل الذى حمل على عاتقه مع الجيل الذى سبقه (الستينيات) عبء الولادة الثالثة للرواية المصرية، فبعد جيل المؤسسين أو الرواد (كهيكل وطه وتوفيق) وجيل الموطنين (كنجيب ومحمد عبد الحليم عبد الله ويوسف إدريس وغيرهم)، جاء جيلا الستينيات والسبعينيات لتستوي الرواية على أيديهم على سوقها، رواية ناضجة، مواجهة، موجعة، تعتنى بالفلكلور دلالة وتأريخا، وتنحو كل مناحي التجريب والتجديد.



وقد قدم العديد من الأعمال التى تنوعت ما بين القصة والرواية ومنها "فارس على حصان من خشب" 1978، "تحريك القلب"1981، "سبيل الشخص" 1982، "الوداع تاج من العشب" 1997، "مواعيد الذهاب إلى آخر الزمان" 2004، "رجل العواطف يمشى على الحافة" 2009.