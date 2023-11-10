النشرة الدينية.. دعاء لأهل فلسطين.. وصية النبي لقادة جيوش المسلمين وقت الحروب.. أحداث شهر جمادى الأول

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الاذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

أحداث شهر جمادى الأول.. عدد من الأحدث الكبيرة والعظيمة ووفاة علماء

أفضل صيغة للصلاة على النبي.. إلزمها فإنها سبب السعادة

فضل يوم الجمعة.. تعرف على أهمية سيد الأيام

خطيب المسجد الحرام: الدنيا لعب لا ثمرة فيه إلا التعب

تعرف على وصية النبي لقادة جيوش المسلمين وقت الحروب

دعاء لأهل فلسطين في نهاية خطبة الجمعة اليوم.. فيديو

بحضور وزراء ومحافظين.. جمعة يفتتح مسجد الحي القيوم بمدينة بدر

التمسك بالأمل والعمل موضوع خطبة الجمعة المقبلة

