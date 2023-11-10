دعاء لأهل فلسطين في نهاية خطبة الجمعة اليوم.. فيديو

ختم الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الحي القيوم بمحافظة القاهرة، بترديد دعاء لأهل فلسطين.

دعاء لأهل فلسطين

وقال نوح العيسوي، في دعاء لأهل فلسطين:

اللهم فرج كرب أشقائنا في فلسطين

اللهم ارحم شهداء فلسطين واشف مرضاهم

اللهم خفف الألم عن مصابهم اللهم انزل السكينة عليهم

اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه



اللهم احفظ مصرنا واجعلها أمنا أمانا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردًا جميلاً، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك.

دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة

(اللهم يا رجاء السائلين، يا قرة عين المُوحِّدين، يا ملاذ اللاجئين، يا عون المُستجيرين، احفظ المرابطين في فلسطين، وانصرهم على عدوك، وعدوهم، وتقبل شهداءهم مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وأنزل على قلوبهم وأهليهم برد السكينة يا رؤوف يا رحيم).

اللهم في هذه الليلة المباركة .. كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا، أمّنهم من كل خوف، وعافهم من كل ضعف، قوهم، واحفظهم، وتولهم، واجعل الدائرة لهم، واحرسهم بعينك التي لا تنام يا حنان يا منان.

اللهم امتنا النصر يارب العالمين، يارب العزة كن لغزة، يارب الطيبين كن لفلسطين، اللهم اجمع صفنا، ووحد رايتنا، أما أعدائنا يارب فشتت شملهم، ومزق صفوفهم، وشتت جهدهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم.

نسأل الله عز وجل أن يوفق الأمة وولاة أمورها إلى ما يرضيه عنها، اللهم انصرنا نصرك الذي وعدت الفئة المؤمنة، اللهم وحد صفنا، وارفع رايتنا واجمع شملنا واجعلنا من عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين

اللهم إنا نجعلك فى نحور المعتدين ، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم .. شتت شملهم .. عليك بهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين ، يا حق يا قهار برحمتك نستغيث فاغثنا

اللهم حول هذه القلوب الشريرة عنا ، واشغلهم بأنفسهم يا أرحم الراحمين، واجعل بأسهم بينهم شديدا .. وألف بين قلوبنا ، اللهم فرق كلمتهم ووحد كلمتنا . ونسألك اللهم أن تتقبل الشهداء بقبول حسن، وأن تنزل السكينة على قلوبنا وقلوب أمهات الشهداء وثبت قلوب آبائهم اللهم اكتب عندك الشهداء شفعاء لنا ولأهلهم

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

خطبة الجمعة اليوم

قال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإسلام أكد على القيم الأخلاقية، وشدد على مراعاة جميع الجوانب الإنسانية في جميع المجالات.

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من مسجد الحي القيوم بمحافظة القاهرة، أن مراعاة الجوانب الإنسانية، مطلوب حتى في الحروب فلابد أن تراعى هذه الجوانب، وهذا ما وضحه النبي حين وجد امرأة مقتولة في إحدى المعارك فأنكر قتلها، وقال (ما كانت هذه لتقاتل) ثم أرسل رجلا إلى سيدنا خالد بن الوليد "قائد الجيش".

وتابع: أرسل النبي رسالة إلى قائد الجيش (لا تقتلن امرأة ولا أجيرا، ثم كان النبي إذا أراد أن يرسل جيشا نهاهم عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ).

كما أوصى قادة جيوش المسلمين، ألا يقطعوا شجرة ولا يحرقوا زرعا ولا يخربوا عامرا، ولا يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا هرما كبيرا.

وأكد أن هذه هي رسالة الإنسانية للعالم أجمع، فإذا تم تجاهلها كانت لها مخاطر تضعف الاستقرار في هذا العالم، وسفكت الدماء وغابت الرحمة وانتشر الإرهاب بين جميع البشر.

ونقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الحي القيوم بمحافظة القاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع مساجد الجمهورية، بعنوان “ الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها”.

ووجهت وزارة الأوقاف جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ومدتها الزمنية.