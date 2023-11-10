التمسك بالأمل والعمل موضوع خطبة الجمعة المقبلة

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، والتي ستكون تحت عنوان (التمسك بالأمل والاجتهاد في العمل وقت الأزمات).
وانطلقت اليوم الجمعة 10/ 11/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف القاهرة (حلوان)
2- مديرية أوقاف المنيا (بني مهدي – المنيا الجديدة)
3- مديرية أوقاف قنـــا (أبو تشت)
4- مديرية أوقاف كفر الشيخ (سيدي سالم)
5- مديرية أوقاف مطروح (السلوم)
6- مديرية أوقاف الإسماعيلية (القنطرة)
7- مديرية أوقاف سوهاج (طما)
8- مديرية أوقاف جنوب سيناء (رأس سدر)
9- مديرية أوقاف بني سويف (الفشن)
10- مديرية أوقاف أسوان (العتمور - المنشية)
و تم افتتاح ( 23 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023م، منها ( 21 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه (311 ) مسجدًا منها ( 238 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 73 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11333) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (265) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القاهرة
1. مسجد الحي القيوم – مدينة بدر
مديرية أوقاف الشرقية
2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق
3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا
4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق
5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية
مديرية أوقاف المنيا
6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة
مديرية أوقاف بني سويف
7. مسجد النور – قاي - إهناسيا
8. مسجد سعد بن معاذ – الحي الرابع – شرق النيل – بندر بني سويف
مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد حسين عزيز - العياط
10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر
مديرية أوقاف أسيوط
11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط
12. مسجد الفتح الإسلامي – مسارة - ديروط
13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط
14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط
مديرية أوقاف الغربية
15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول
16. مسجد الرحمة – كفر بلشاي – كفر الزيات
مديرية أوقاف سوهاج
17. مسجد آل البي – الدويك – طما
مديرية أوقاف الوادي الجديد
18. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط
مديرية أوقاف البحيرة
19. مسجد الصيرفي – أبو حمص
مديرية أوقاف الفيوم
20. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي
21. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الري – إطسا
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الفيوم
1. مسجد الرحمن – عزبة محمود علي سليمان
مديرية أوقاف القليوبية
2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب