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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحداث شهر جمادى الأول.. عدد من الأحدث الكبيرة والعظيمة ووفاة علماء

صدى البلد

أحداث شهر جمادى الأول، وقعت في شهر جمادى الأول عددا من الأحدث الكبيرة والعظيمة، وفي شهر جمادى الأول كانت موقع الجمل التي نشبت بين سيدنا علي بن أبي طالب والجماعة التي ثارت عليه ممن طالبوا بدم عثمان بن عفان والتقى الفريقان عند البصرة في منطقة تسمى الخريب وكانت السيدة عائشة على ظهر هودج يلوذ به المحاربون وسميت بمعركة الجمل لأن سيدنا علي بن أبي طالب لما رأى كثرة القتلى حول الجمل أمر به فعقر وحمل الهودج الذي فيه السيدة عائشة رضي الله عنها بعيدا عن المعركة لذا سميت بمعركة الجمل.. أحداث شهر جمادى الأول نسردها بالتفصيل في السطور التالية.


أحداث شهر جمادى الأول
وفي شهر جمادى الأول نشبت معركة أجنادين بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والروم ، وانتصر المسلمون في هذه المعركة، وانفتح لهم الطريق لاستكمال فتح الشام، وفي هذا الشهر ايضا  تولى الشيخ "جاد الحق علي جاد الحق" مشيخة الجامع الأزهر، وهو الإمام رقم 42 في سلسلة مشايخ الجامع الأزهر وُلد في محافظة الدقهلية، وتعلم بالأزهر، وعمل بالقضاء بعد تخرجه، ثم اختير لمنصب الإفتاء، وتولى وزارة الأوقاف، ثم شيخًا للجامع الأزهر.

ومن أحداث شهر جمادى الأول  وفاة أبي حنيفة، أحد الأئمة الأربعة ومؤسِّس المذهب الحنفي ولد في الكوفة، وبها نشأ وتعلم، آلت إليه رئاسة الفقه في الكوفة بعد وفاة شيخه، كان له تلاميذ نجباء دوّنوا المذهب، وعملوا على نشره وذيوعه، وتوفي أيضا في هذا الشهر  الفقيه والمفتى الأسبق الإمام محمد عبده، أحد أهم وأشهر علماء الأزهر والعالم الإسلامي، ويعد من أهم دعاة التجديد في طرق تدريس العلوم الشرعية ومقرراتها في الأزهر وغيره من صروح العلم، ومن أحد رموز ودعاة النهضة والإصلاح في العالم العربي والإسلامي.

صحة دعاء رؤية هلال شهر جمادى
صحة دعاء رؤية هلال شهر جمادى ، ورد عن سيدنا النبي وأكد ذلك الكثير من العلماء والفقهاء صحة الحديث النبوي الشريف حول دعاء رؤية الهلال، حيث كان الرسول والصحابة رضوان الله عليهم يتابعون ويرصدون رؤية الأهلة ويرددون دعائه لذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 -كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام" .
-"هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا".
 .قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.
-اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر.
- اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك.
-اللهمّ إنّي أسألك بأنّي أشهد بأنك أنت الله لا إله إلّا أنت الواحد الأحد، الفرد الصّمد، الّذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

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-اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير.

دعاء شهر جمادي الأول
دعاء شهر جمادى الأول، أكد الكثير من الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشعر مخلوقات الله وهي تسبح بحمدها لله عز وجل، ومن أمثلة ذلك مخاطبته لهذه المخلوقات كان الهلال أو القمر مع كل أول شهر هجري حيث كان يستقبل الشهر الهجري بدعاء ورد عنه صلى الله عليه وسلم يستفتحه بالخير والبركة قال تعالى وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ويستحب للمسلم تكرار حديث النبي مع بداية شهر جمادى الأول، الذي يبشرنا بقدوم شهر رمضان المعظم.
- اللهمّ إنّي أعوذ بعزّتك لا إله ‏إلّا أنت أن تظلّني، أنت الحيّ الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
-اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام
.اللهم أعطني من الدّنيا ما تقيني به فتنتها، وتغنيني به عن اهلها، ويكون بلاغاً لي إلى ما هو خير منها، فإنّه لا حول ولا قوّة إلّا بك اللهمّ اجعلنا من الّذين فتحوا باب الصّبر، واردفوا خنادق الجزع، وجازوا شديد العقاب، وعبروا جسر الهوى.
- اللهمّ لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي و رجائي، واجعل حسن ظنّي بك شفائي.
-اللهمّ أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلاهو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما يكرهه قولآ وفعلآ سرآ وعلانية حاضرآ أو غائبا
-اللهم يا حيّ يا قيوم افتح عليّ فتوح العالمين اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وسبحانك علام الغيوب.
-اللهم اجعل رزقي رغداً ولا تُشمت بي أحداً، اللهم أغنني غنىً لا يُطغيني وصحة لا تلهيني عن عبادتك ولا عن عبادك، اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه لنا بغيبك يا علام الغيوب.
- اللهم وإن كان رزقنا بعيد فقربه، وإن كان رزقنا قريب فدُلّنا عليه ووفقنا فيه، وإن كان رزقنا قليلاً فكثّره لنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.
- يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده.

- اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا اللهم اقسم لما من الخيرات والبركة أفضلها وأكثرها وأن يجنبنا شرور هذا الشهر وغيره من الشهور.

- اللهمّ إنّي أسألك خشيتك في الغيب والشّهادة، وأسالك كلمة الحق في الرّضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر اللهمّ أصلح لي ديني الّذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي الّتي فيها معاشي، و أصلح لي آخرتي الّتي ‏فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير واجعل الموت راحة لي من كلّ شر.


 صحة دعاء رؤية الهلال
صحة دعاء رؤية الهلال ، أمر وارد في السنة النبوية ، وعن تساؤل الكثيرين عبر محرك البحث جوجل دعاء رؤية الهلال نؤكد لهم أنه موجود في السنة النبوية، وورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله , عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله  أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ اللهمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبِّى وَرَبُّكَ الله  وكان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتعلَّمونَ هذا الدُّعاءَ إذا دخَلَتِ السَّنةُ أوِ الشَّهرُ اللَّهمَّ أدخِلْه علينا بالأمنِ والإيمانِ والسَّلامةِ والإسلامِ ورِضوانٍ مِن الرَّحمنِ وجوازٍ مِن الشَّيطانِ.

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