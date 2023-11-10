أسامة الهادي رفقة يوسف القدواني ويوسف إبراهيم من كواليس وبينا معاد.. شاهد

نشر الفنان أسامة الهادي صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر أسامة الهادي ف الصورة من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد، رفقة الفنان يوسف الكدواني والفنان الشاب يوسف إبراهيم مع الجمهور، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أشاروا خلالها إلى علامة السكوت، وذلك من كواليس تصوير الجزء الثاني من المسلسل.

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.