أمريكا تعتذر عن المشاركة في بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن اللجنة تلقت اعتذار رسمى من جانب اللجنة البارالمبية الأمريكية عن مشاركة بعثة منتخب أمريكا البارالمبية في بطولة مصر الدولية التى تستضيفها مصر في الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر الجاري.

وكشف الدكتور حسام الدين مصطفى أن اعتذار الجانب الأمريكى جاء قبل إنطلاق الحدث بساعات.



واضاف الدكتور حسام الدين مصطفى أن البطولة تشهد منافسات قوية منذ إنطلاقها صباح اليوم نظراً لأنها تساعد على تأهل الأبطال لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.



وأشار الدكتور حسام الدين مصطفى أن إقامة البطولة الدولية للسباحة البارالمبية بالقاهرة وتحديداً بالعاصمة الإدارية الجديدة أمر مهم وتأكيد على أن مصر قادرة دائما على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية بدعم من الدولة المصرية وقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعطى أهمية كبري للرياضة وخاصة الرياضة البارالمبية.



ووجه الدكتور حسام الدين مصطفى الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للجنة البارالمبية.

وكشف دكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة البارالمبية قررت وقف جميع مظاهر الإحتفال وتم الغاء حفل الافتتاح المتعارف عليه في إستضافة الأحداث الرياضية تضامناً مع الشعب الفلسطينى.

وتضم قائمة الدول المشاركة 16 دولة بعد اعتذار أمريكا

وجاءت قائمة الدول المشاركة:

على النحو التالي: المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا والهند وفنلندا

واستونيا وفرنسا

وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .