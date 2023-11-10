بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بيانا للرد على مجزرة الاحتلال بحق النازحين على طريق صلاح الدين وفي مدرسة البراق؛ حيث أكدت ان ما حدث يعد وصمة عار على جبين الإنسانية، وشعبنا لن ينكسر أمام هذه الفاشية المجرمة.

وأضاف البيان : إن قتل الاحتلال لأكثر من 50 شهيدا في هذه المجزرة، واستمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم، أمام سمع وبصر العالم؛ لَتشكِّل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء.

واتمت الحركة بيانها قائلة : إن من يظن أن هذه المجازر التي تتم بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، والتي داست من خلالها على كل القوانين والقواعد الإنسانية؛ ستكسر شعبنا ومقاومته، فهو واهم، ولا يعرف طبيعة هذا الشعب الجبار ومقاومته الباسلة المتجذرون في هذه الارض والمتمسكون بحقوقهم حتى التحرير والعودة بإذن الله

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بعد قصفها لمدرسة البراق في غزة بالصواريخ والمدفعية حيث تم انتشال نحو 50 شهيداً من داخل المدرسة البراق.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة قد ذكر ان قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبين القدرة في بيان له ان حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدا و 27490 مواطنا بجراح مختلفة.

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وأوضح ان الصحة الفلسطينية تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض، مشيرا الي ان الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

وذكر أن قوات الاحتلال استهدفت مجمع الشفاء الطبي 5 مرات متتالية ولازال يستهدف محيط المستشفى حتى اللحظة.

وأشار الي ان قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للاطفال وتعرض حياة الاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر.

وأتم : مستشفيات غزة وشمال غزة أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة نتيجة عدم دخول الوقود.