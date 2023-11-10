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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يحاصر مستشفى الشفاء وقـ تال عنيف بين حماس وجنود إسرائيليين

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة ليبانون نيوز أن اليات الاحتلال تحاول التقدم نحو مستشفى الشفاء من البحر غربا ومن الشمال والجنوب

ونقلت الصحيفة عن  سكان غزة أن قتالا عنيفا يدور  حول مستشفى الشفاء بين مقاتلي حماس وقوات الجيش الإسرائيلي. 

وكان مجمع الشفاء الطبي قد أكد في وقت سابق  أن الوضع مأساوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى  وأن المرضى والجرحى يشغلون جميع ممرات المستشفى ولا نستطيع إجراء عمليات جراحية.


واعتبر المجمع الطبي الفلسطيني في بيان له ان ماحدث اليوم حرب على المستشفيات.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي أنه استقبل 25 شهيدا بعد قصف مدرسة البراق. 


وبين مجمع الشفاء الطبي أن  النازحين داخل مرافق المستشفى بلا طعام ولا ماء، معربا عن تخوف من أن يقوم الاحتلال بقصف المستشفى وتدميره.

وحمل المجمع  العالم بأسره مسئولية المرضى والجرحى بمستشفى الشفاء؛ لافتا الي ان المجتمع الدولي لم يقدم لنا أي شربة ماء ولا لتر وقود ونحن في أزمة حقيقية

وأكد البيان أن الطواقم الطبية محبطة لأنها لا تستطيع تقديم العلاج للجرح وكل يوم يفقد فيه مريض سرطان أو طفلا يعاني من الجفاف

وأتم المجمع بيانه قائلا : استنفدنا كل قطرة وقود في قطاع غزة وهذا تحذير أوجهه للعالم ومخزوننا من الوقود سينتهي غدا. 

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