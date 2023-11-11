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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد فرنسا وبريطانيا.. بق الفراش يتفشى في دولة جديدة| هل نشهد وباءً آخر؟

بعد فرنسا وبريطانيا..
بعد فرنسا وبريطانيا.. بق الفراش يتفشى في دولة

في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا والمملكة المتحدة انتشار وتفشي حشرة بق الفراش في المنازل والأماكن العامة، انتقلت الحشرة التي تمص الدماء إلى مكان جديد.

ووفقا لموقع “ان دي تي في”، تواجه كوريا الجنوبية تفشي جديد لحشرة بق الفراش، بعدما شهدت طفرة سياحية بعد إغلاق وباء كورونا.

تفشي بق الفراش في دولة جديدة

وأدى هذا الوباء إلى تجنب وسائل النقل العام ودور السينما لتجنب الآفات التي تتغذى على مص الدماء، وتحاول كوريا الجنوبية منع انتشارها عبر المطالبة بالنظافة المستمرة خاصة للوافدين من مناطق مثل فرنسا وبريطانيا.

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طرق لوقاية منزلك من دخول حشرة البق

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كل ما تريد معرفته عن الوباء الجديد.. حشرة البق وعلامات وجودها بمنزلك

فيما قالت وكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها: "يجب على الذين ربما تعرضوا لبق الفراش أثناء سفرهم إلى الخارج، تعقيم ملحقات السفر الخاصة بهم تمامًا".

أدت المخاوف من هذه الحشرة إلى زيادة الانتباه بشأن المسافرين من دول أجنبية بشكل عام، إذ أكدت السلطات على أهمية التدابير الوقائية للحد من انتشار البق.

كيف تكافح كوريا الجنوبية أزمة بق الفراش؟

بدأت كوريا الجنوبية خطتها لمكافحة غزو بق الفراش، عبر حملة شاملة مدتها أربعة أسابيع، تتضمن عمليات التفتيش وتدابير مكافحة الحشرات في المرافق العامة المعرضة للخطر مثل الحمامات ودور رعاية الأطفال.

 يتم تنفيذ التطهير الفوري في الأماكن التي يشتبه بوجود بق الفراش فيها. بعدما أكدت على وجود 30 حالة إصابة ببق الفراش، أكثر من نصفها في سيول.

الغريب أن هذه ليست المرة الأولى التي تغزو فيها حشرة بق الفراش دولة كوريا الجنوبية، حيث غزت سيول في الستينيات، لكن الحكومة خصصت الآن 312 مليون جنيه إسترليني، وشكلت فريقًا خاصًا لعلاج هذه الأزمة قبل تفاقمها.

الأمراض والوقاية التدابير الوقائية حشرة البق

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