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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وعد من وزير الرياضة لأبطال مصر للاسكواش بعد السيطرة المصرية بـ كأس ماليزيا

صدى البلد

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الاسكواش، مؤكدًا على استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية فى الاسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.


فازت لاعب منتخبنا الوطني للإسكواش نور الطيب علي بطلة ماليزيا على أرضها ووسط جماهيرها 3/0 لتُتوج بلقب بطولة كأس ماليزيا العالمية للاسكواش محترفات وتحتفظ بالمركز السادس فى الترتيب العالمي.


وحقق كريم عيد الجواد لقب طولة كأس ماليزيا الدولية للاسكواش محترفين، بعد الفوز على زميله مصطفى عسل بنتيجة 3-0.

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