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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

آيتان كنز من كنوز العرش.. تغنيان عن قيام الليل وتعيذان من الشيطان

آيتان كنز من كنوز
آيتان كنز من كنوز العرش

آيتان كنز من كنوز العرش، هي أعظم ما ينبغي أن يحرص ويداوم على قراءتهما كل مسلم ومسلمة، فقد أخبر عنهما النبي- صلى الله عليه وسلم- وأرشد إلى فضلهما.

آيتان كنز من كنوز العرش

 يقول الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن آيتين من الممكن أن يقرأهما الإنسان في دقيقتين، مشيرا إلى النبي ﷺ عندما تكلم عليهما قال بأنه أخذهما هدية من كنز تحت عرش الرحمن.

وأوضح أنَّ الله كتب كتابًا قبل أن يَخْلُقَ السموات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين، ختم بهما سورة من سور القرآن الكريم، وقال عنهما النبي بأنهما خصوصية للأمة، وعندما تقرأ في البيت ثلاثة أيام متتالية لا يقربه الشيطان، وبعض العلماء قال من قرأ هاتين الآيتين في الليلة تغنيه عن قيام الليل، والآيتان هما آخر آيتين في سورة البقرة.

واستشهد أبو بكر، في ذلك بقول الله- تعالي-، في سورة البقرة،" آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ".

ونصح أبو بكر، في لقائه ببرنامج،" اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية،" النهار": عليكم أن تحفظوا هاتين الآيتين لأولادكم، لأنهما كنز، النبي-صلى الله عليه وسلم- أخذهما من تحت عرش الرحمن.

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كلمة من كنوز العرش تجعلك تفوز بالدنيا

وفي حديثه عن بعض كنوز العرش، قال الدكتور أساس العلاقة بينك وبين الله: لا حول ولا قوة إلا بالله، التي تفيد حسن التوكل على الله، وأن تؤمن أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد، فيحدث لك التسليم بأمر الله، سواء أكان أمرًا كونيًّا، فلا تهتز أمام المصائب والبلايا، أو أمرًا شرعيًّا، فلا بد عليك أن تطيع ربك، وأن ترضيه، وأن تعود إليه.

وأضاف من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: غَيِّر العلاقة بينك وبين الله، على أساس: لا حول ولا قوة إلا بالله، التي تؤدي بك إلى التوكل، فالتسليم، فالرضا عن الله سبحانه وتعالى، {رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ}.

فحينئذ ينظر إليك الله؛ بنظر التأييد، والمعونة، والعطاء، الله خلقك، وهو يحبك ويرحمك، وأرسل لك رحمة للعالمين، فالعلاقة بينك وبينه ليست مخيفة، بل هي مضيئة، منيرة، جميلة، الرهبة من الله من خلال حبه، وتعظيمه سبحانه وتعالى، فكن حيث ما أمرك الله.

وأكمل: العلاقة بينك وبين الله تحتاج إلى تغيير؛ لأن الإنسان ينسى، والذكر يجعلك قريبًا من الله، مستوعبًا لمعنى: لا حول ولا قوة إلا بالله، {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}.

وأردف: نعم أمرنا بالذكر وبالتذكير، «لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله»؛ حتى تتذكر أنه: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الأمر ليس بيدك، ولا من علمك وقدرتك، افعل وتوكل على الله، سترى نفسك تنسى بعض هذا، فَذَكِّرها وتوكل على الله، ودائمًا قُلْ: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن رسول الله ﷺ يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز العرش».

وتساءل: أتدري ما العرش؟ إنه أكبر كائن خلقه الله، إن السماوات السبع على اتساعها، كحلقة في صحراء كبيرة، بالنسبة إلى العرش، العرش تخيل أنه أعظم مخلوق حجمًا وقيمةً، فيه كنز، فإذا فتحت هذا الكنز وجدته: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وشدد: إذن بهذه الكلمة نستطيع أن نملك الدنيا، أن نملك حياتنا، أن نعرف كيف نسير؛ بلا متاهة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليست كلمات ترص بجوار بعضها البعض، بل هي منهج حياة، ومنهج تغيير، فهيا بنا نُغَيِّرُ، ما بيننا وبين الله، على حد: لا حول ولا قوة إلا بالله.

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