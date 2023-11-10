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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشوان توفيق أبرز الحضور.. الصور الأولى من عزاء والدة سلوى محمد علي

عزاء والدة سلوى محمد
عزاء والدة سلوى محمد علي

استقبلت الفنانة سلوى محمد علي، واجب العزاء في والدتها، مساء اليوم الجمعة، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة. 

وحرص الفنان رشوان توفيق، على حضور العزاء ومواساة الفنانة سلوى محمد علي، متغلبا على السن والإرهاق. 

وشهد عزاء والدة سلوى محمد علي، توافد نجوم الفن، وكان أبرزهم حتى الآن: (رشوان توفيق، رانيا فريد شوقي، السيناريست محمد الغيطي)، ويستمر النجوم في التوافد. 

 

عزاء والدة سلوى محمد علي 

بدأ منذ قليل، عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد؛ بعد أن توفيت يوم الثلاثاء الماضي. 

واستقبلت سلوى محمد علي، واجب العزاء في والدتها، في الوقت الذي يتوافد فيه الحاضرين على المسجد؛ لتقديم العزاء لها. 

 

وفاة والدة سلوى محمد علي

وكانت والدة سلوى محمد علي قد وافتها المنية، يوم الثلاثاء الماضي، وتم تشييع جثمانها من مسجد النور في العباسية، وسط انهيار تام للفنانة.

وحضر تشييع الجثمان، نقيب أشرف زكي المهن التمثيلية، وكلا من: سيد رجب ومحمد العدل ومنال سلامة وعدد كبير من أصدقاء سلوى، من داخل الوسط الفني أو خارجه.
 

وفاة والدة سلوى محمد علي 

أعلن المنتج صفي الدين محمود، وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب صفي الدين محمود، في نعيه لها عبر حسابه على “فيس بوك”: "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله، والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

 

سلوى محمد على

ولدت سلوى بمحافظة قنا في 29 من أكتوبر عام 1964، وكانت تعتز بنشأتها في أحضان الصعيد المصري فتقول عن هذا :”أعتز جداً بجذوري الصعيدية، وأشتاق لكل مكان في قنا، شارع المحطة، ومقام سيدي عبدالرحيم القناوي، كما أعشق الملس الصعيدي، و “الطواجن القناوي” الفخار التي يتم صناعتها باستخدام العسل الأسود فتعطي للطعام مذاقاً رائعاً، حتى القهوة لا أشربها إلا في “كنكة فخار قناوي” أيضاً، أنا أيضاً أعشق كل ما يرتبط بالعصر الفرعوني، وأشعر بسعادة كبيرة لأنني أشبه الملكة تي أم أخناتون”.

كانت سلوى البنت الكبرى لأخوتها الخمسة، وكانت أمها تعمل مدرسة وكانت شديدة الحزم عليها، وكان والدها يعمل مهندساً، قريباً منها، يشجعها على الفنون، ويصطحبها إلى السينما في أيام إجازته، وتمنت أن تلتحق بكلية الهندسة؛ لتصبح مثل أبيها، ولكن مجموعها حال دون ذلك؛ فاضطرت لدخول معهد الفنون المسرحية.

دخلت سلوى عالم المسرح، وتعد بدايتها في مسرح الطليعة، وهناك تعرفت على زوجها المخرج الراحل محسن حلمي، وكان لهما قصة حب أدهشت الجميع، كما أن لها تصريحا ذكرت فيه أنها تتمنى الموت على المسرح.

عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلوى محمد علي
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