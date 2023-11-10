قيادية بحماة الوطن: توجيه السيسي بتخفيض نفقات حملته الانتخابية لفلسطين قرار إنساني

ثمنت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس الاقتصاد بجامعة مصر المعلوماتية، إعلان المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الإنتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تخفيض نفقات الدعاية الإنتخابية للحملة وتوجيهها لدعم الأشقاء بفلسطين، وحث كافة الأحزاب والنقابات والمؤسسات المؤيدة للرئيس بتوجيه تبرعاتها للحملة للتبرع بها للجمعيات والمؤسسات الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة.



وأضافت نوار ، في بيان لها اليوم، الجمعة، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمثل هذا القرار وفي هذا التوقيت، هو قرار إنساني من الدرجة الأولى، وبرهانا واضحا لمدى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضا على المستوى الإنساني، مشيرة إلى أن الرئيس أتخذ مواقف حاسمة لا يشوبها الغبار بشأن القضية منذ بداية الأزمة.



وقالت القيادية بحزب حماة الوطن ، إن الرئيس يشعر بمعاناة أهل غزة، وما وجدوه من صعوبات تنشق لها الصدور جراء الإعتداء الغاشم من جانب جيش الإحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الرئيس يتعامل مع الأزمة كأولوية أولى لمصر، ولم يتهاون في طرق بابا من شأنه تهدئة الأوضاع وإعادة السلام للأشقاء بغزة، ووقف صامدا أمام ضغط دولي لا يحتمل، وما زال يقدم الرئيس دعمه الكامل للأشقاء العرب وبشتى الطرق.



وذكرت نوار، أنه على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية والداخلية كذلك خلال السنوات القليلة الماضية والتي تسببت في زعزعت استقرار دول عظمى إلا أن الرئيس السيسي استطاع الخروج بمصر من كل هذه الأزمات.



ولفتت نوار إلى أن دعمنا للرئيس لم يأت من فراغ، وانما لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كل المستويات داخليا وخارجيا ، بجانب استكمال مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات وكافة المجالات، مشددة على أن الرئيس هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة ومواجهة التحديات القائمة والحفاظ على الأمن القومي المصري.