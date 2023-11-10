عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أبو بكر مستنكرًا: نزوح الفلسطينيين نكبة جديدة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

في مشهد حزين، عرض الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، لقطات من النزوح الجماعي للفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

txt

فداكي يا فلسطين.. أوبريت جديد تضامنا مع أهل غزة

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مشاهد النزوح حزينة وتاريخية ، وللأسف إسرائيل نجحت في ان ترينا مشهد نزوح أهالينا وناسنا من شمال غزة، حيث نزح أكثر من 100 ألف فلسطيني في صورة حزينة للتاريخ ولن تغيب عن ذاكرة الأمة العربية.

وواصل قائلًا:" لا تنسوا هذه الصورة..  هؤلاء العرب الفلسطينيين اضطروا لترك أرضهم وبيوتهم والذهاب لجزء آخر من غزة، في مباني تابعة للمنظمات الأممية.. نتيجة ضعفنا كعرب ولم يتحد أحد.. مشهد لن ينسى في ذاكرة الأمة العربية.. هي نكبة أخرى".

وأضاف :"هذا النزوح، علموه للناس في الجامعات والمدارس.. هذا المشهد يدل على الخسارة.. لو كنا استثمرنا جهودنا واتحدنا كعرب وفلسطيين، ما حدث هذا المشهد.. ماذا لو انتقم هؤلاء النازحين الفلسطينيين مستقبلًا من الإسرائيليين، هل سيقال عنهم إرهابيين؟ أو يدافعون عما تعرضوا له ".
وأضاف :" هذه المشاهد لها أسباب، ومشهد نزوح السيدة الفلسطينية وهي تجر طفليها، يجب أن يذاع في القمة العربية..ما حدث سببه أن العرب ضعفاء ولم يتحدوا وقلية حيلة وعدم اتفاق بينهم وأيضًا عدم اتفاق بين الشعب الفلسطيني نفسه".

خالد أبو بكر غزة إسرائيل الشعب الفلسطيني القصف الإسرائيلي النازحين الفلسطينيين القمة العربية شمال قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

موضوعات متعلقة

سلطان عمان لـ بايدن: الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولته المستقلة

ترشيحاتنا

ليلتك يا بنزيما.. الاتحاد يقسو على أبها برباعية في دوري روشن السعودي

مصطفى بكري: غزة ستنتصر حتى لو كان هناك فلسطيني واحد.. فيديو

بيان مهم من حركة حماس يخص الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

مصطفى بكري: ما تقوم به المقاومة الفلسطينية فخر لكل عربي

لفترة محدودة.. بيجو 508 موديل 2023 بخصم 70%

لازم تبيعوه | حارس الزمالك السابق يحرّض النادي ضد فتوح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حفل زفافها.. شاهد| ابنة شقيق ليلى علوي قبل وبعد المكياج

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

فيديو

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

هل اعتزلت مشيرة إسماعيل الفن بعد الحجاب؟  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ