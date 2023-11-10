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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر فريد زهران.. النائبة أميرة صابر: مصر تستحق أن تكون في مكانة أفضل

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نحن نعبر اليوم عن أصواتنا، وبمجرد وجودنا هنا؛ هذا تعبير عن التغيير، وتقديم بديل مدني ديمقراطي.

وأضافت- في أثناء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم، بمدينة أسيوط، ضمن جولة المرشح الرئاسي فى محافظات مصر- أن كل مصري حزين بسبب ما يحدث في غزة الصامدة، وهذا كان له تأثير كبير جدا على نفسيتنا وقدرتنا على التفاعل في الواقع.

وأضافت صابر: إن مصر تستحق أن تكون في أفضل مكانة، وفي مكان مختلف عن مكانها اليوم، ولا تستحق أن تكون في هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن أسيوط أخرجت رموزًا عظيمة في جميع المجالات، وكل امرأة تستحق أن تطمئن على مستقبل أولادها، وتستحق ويستحقوا تعليمًا أفضل، ورعاية صحية حقيقية ومستقبل آمن.

وتابعت: رأينا إنجازات ببناء مدن جديدة، لكن ما هي الأولويات؟، ومن يمثل رقم واحد في المعادلة: الإنسان أم الحجر؟.

وأوضحت أن هناك سياسات خطأ لا بد من إصلاحها، وكل عملية تغيير بدأت من ناس اعتقدت أن لديها القدرة على التغيير واستطاعت عمله، كل شارع في مدينة أسيوط يحتاج من يعبر عنه وعن مصالحه.

وأكدت صابر أن محافظة أسيوط بها خير وفير، وأراضٍ زراعية كثيرة، وتستحق المزيد من التنمية.

أسيوط مجلس النواب فريد زهران التنمية

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