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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جمال العدل: غير ندمان على تصريحات رفض العمل مع خالد النبوي

جمال العدل
جمال العدل

قال المنتج جمال العدل، تعليقا على ندمه بعدم رغبته المشاركة في أي عمل مع الفنان خالد النبوي، إنه في هذا التوقيت اتخذ هذا القرار ولم يكن ندمان.

وأضاف "جمال العدل"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "مرضنا بكورونا حل الأزمة فيما بيننا.. خالد النبوي بيحب اسمه يتكتب الأول وده من أهم الحاجات عنه".

وأشار المنتج جمال العدل، إلى أن العمل كان مهم جدًا وبه الكثير من التفاصيل الأخرى الأكثر أهمية من اختيار الاسم الأول والثاني في التتر، مشددًا على أن الحدث كان أهم من هذه التفاصيل، متابعًا: "اتصالحنا ويجوز نشتغل مع بعض تاني".

جمال العدل حبر سري خالد النبوى أسما إبراهيم توك شو

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