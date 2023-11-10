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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة: خرجنا أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة وما زلنا مستمرين

رئيس قطاع المبادرات
رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة

قالت الدكتورة ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة: “كن متطوعا ليكون وجودك فى هذه الحياة أجمل”.

وأضافت خلال كلمتها اليوم باحتفالية يوم متطوعي حياة كريمة بدار الأوبرا: “أبتديا تلك الجملة لكل مصري ولكل مصرية، ووصلنا بعد مجهود وتعب كثير بأشعارنا من إنسان إلى إنسان، ووراء هذا المجهود شباب كثيرة”.

وتابعت: “كان لنا فى كل محافظة فى نجع وقرية جدع يشيل ويسند عن أهل بلده، وفكرنا كيف نكافئهم ونرفع كفاءتهم ونهتم بوعيهم، وعملنا وبالتعاون مع شركاء برنامج فاليو لنشر وعي الشباب ونشر ثقافة التطوع وقيم المواطنة، وخرجنا أكثر من 5 ألاف شاب وشابة ومازلنا مستمرين”.

الدكتورة ندي خضر التنمية المتكاملة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة قطاع المبادرات وعي الشباب

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