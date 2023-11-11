ميدو يكشف حقيقة غيرته من محمد صلاح

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن البعض تلقى تصريحاته عن محمد صلاح في بداياته بحساسية شديدة.



وأكد ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن حديثه عن صلاح كان بغرض النصيحة وليس الغيرة كما تحدث البعض، كما أن القنوات تدفع له أموال ليقول رأيه وبالتالي من حقه أن يقول رأيه بصراحة عن صلاح.



وشدد ميدو على أنه حينما تحدث أن صلاح يحتاج في بداياته لقوة الشخصية "الكاريزما"، كان كلامه صحيح، والدليل أن سباليتي مدرب روما السابق تحدث عن نفس الأمر، وقال أنه يتمنى أن يكون صلاح مثل ميدو يطلب الكرة ويمتلك الشخصية.



وأشار ميدو إلى أن كل اللاعبين الذين يرغبون في النجاح في أوروبا، لابد أن يستفيدوا مما قام به صلاح، وأيضًا يستفيدوا من أخطاء ميدو، ولو صلاح كان افتعل أزمة في تشيلسي بعد جلوسه إحتياطيًا لم يكن ليذهب لليفربول بعدها.



وطالب ميدو بأن يتم الاستفادة كرويًا من محمد صلاح بعد اعتزاله كرة القدم، خاصة بعدما وصل إليه صلاح من نضج ونجومية في أوروبا.